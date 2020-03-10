Ашхабад, , 18:19 — REGNUM В ходе торгов на товарно-сырьевой бирже Туркмении за неделю туркменские производители заключили с иностранными бизнесменами 196 контрактов на $5 млн 118 тысяч (345,5 млн рублей), передает «Turkmenistan.ru».

На сей раз участие в торгах приняли только предприниматели из Узбекистана, Афганистана и Объединенных Арабских Эмиратов. Они закупили сжиженный газ, базовое масло, бесцветное листовое стекло и хлопчатобумажную пряжу.

Для нужд внутреннего рынка туркменские коммерсанты приобрели полипропилен, нефтяной битум, полиэтилен высокой плотности, хлопковое волокно и ковры ручной работы на общую сумму 59 млн 339 тысяч манатов (1 млрд 145,2 млн рублей).