Триполи, , 18:15 — REGNUM Потери ливийского нефтяного сектора с начала года составили более $2,932 млрд, сообщает 10 марта Afrigate News.

По данным Национальной нефтяной корпорации страны, потери вызваны закрытием нефтяных месторождений с начала года.

Блокирование морских наливных терминалов привело к спаду нефтедобычи, которая сейчас находится на уровне 114,3 тыс. баррелей в сутки, но падение может продолжиться до 72 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, до закрытия терминалов ежесуточная добыча нефти в Ливии составляла 1,2 млн баррелей.

Однако 18 января на фоне обострения гражданской войны в Ливии основные наливные терминалы, контролируемые Ливийской национальной армией, были закрыты. За этим последовало закрытие двух крупный месторождений — Эль-Филь и Эш-Шарара.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ливии посчитали потери от закрытия нефтяных объектов