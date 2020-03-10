Рига, , 17:59 — REGNUM Падение оборота компаний в Латвии, работающих в сфере туризма, может составить в апреле 90%. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Латвийской конфедерации работодателей (LDDK), обобщившей информацию в туристической отрасли.

По мнению специалистов, причина — вспышка коронавируса в ряде стран.

Отмечается, что в марте финансовые обороты компаний в сфере туризма уже снизились на 50 — 70%. Всё это приводит к сокращению штатов компаний. Если ситуация не изменится, то уже в апреле падение оборота туристических компаний составит 90%.