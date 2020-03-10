Москва, , 17:58 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу лекарственного препарата «Арбидол» с упоминанием коронавируса нарушением требований законодательства. Об этом сообщает 10 марта пресс-служба ведомства.

В январе в ФАС поступила жалоба от граждан на рекламу «Арбидола», из которой следовало, что препарат эффективен против инфекции, вызванной новым коронавирусо COVID-2019. Вместе с тем, как было установлено, в инструкции по применению лекарства данная информация отсутствует.

«На момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров.

Сообщается, что антимонопольная служба выдала рекламодателю АО «Отисифарм» предписание о прекращении нарушения. Материалы разбирательства также переданы для возбуждения административного дела о нарушении закона «О рекламе», штраф по данной статье КоАП составляет от 200 до 500 тысяч рублей.

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