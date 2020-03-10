Москва, 10 марта 2020, 17:56 — REGNUM Эпидемия коронавируса стала спусковым крючком тех негативных тенденций, которые уже складывались в мировой экономике, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 10 марта корреспонденту ИА REGNUM.
При этом, как подчеркнул экономист, пока непонятно, станут ли нынешние события прологом к развёртыванию общемировой рецессии. Исключать этого, как полагает Колганов, нельзя.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что власти китайской провинции Хубэй готовят систему «кодов здоровья» для Уханя, чтобы начать выпускать людей из зоны карантина.
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