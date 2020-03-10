Москва, , 17:56 — REGNUM Эпидемия коронавируса стала спусковым крючком тех негативных тенденций, которые уже складывались в мировой экономике, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 10 марта корреспонденту ИА REGNUM.

«Замедление мировой экономики было налицо и до появления коронавируса, а коронавирус усугубил ситуацию, — сказал экономист. — Я думаю, что его негативное воздействие на мировую экономику продолжится, хотя, вероятнее всего, не очень долго. В Китае его влияние уже сильно ослабевает. Там уже почти справились эпидемическими проблемами. Однако теперь эти проблемы развиваются в других странах, и где-то ещё месяц-полтора экономические проблемы, вызванные коронавирусом, продолжат давать о себе знать».

При этом, как подчеркнул экономист, пока непонятно, станут ли нынешние события прологом к развёртыванию общемировой рецессии. Исключать этого, как полагает Колганов, нельзя.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что власти китайской провинции Хубэй готовят систему «кодов здоровья» для Уханя, чтобы начать выпускать людей из зоны карантина.

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