Ярославль, , 17:50 — REGNUM АО «Ярославское АТП», находящееся в собственности Ярославской области, намерено взять в лизинг 23 автобуса китайского производителя Higer. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт государственных закупок. Начальная максимальная цена контракта составляет 290,6 миллиона рублей. Победитель аукциона будет определен 23 марта. 13 автобусов «Ярославское АТП» планирует получить до 15 апреля 2020 года, остальные — до 10 мая. В техусловиях прописано, что будущий поставщик предоставит транспортному предприятию автобусы китайского производителя Higer или их аналоги. Вместимость автобуса — не менее 55 сидячих мест. Срок лизинговых платежей — 72 месяца, после чего автобусы станут собственностью транспортного предприятия

Вокзал в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM «Ярославское АТП» стало победителем конкурсов, объявленных департаментом транспорта Ярославской области, на пригородные и внутриобластные перевозки, при этом без работы остались водители и сотрудники предприятия, ранее обслуживающие маршруты. Компания подписала 5 контрактов на общую сумму в 659,9 миллиона рублей. В течение 3 лет «Ярославское АТП» будет отвечать за перевозки на 68 межмуниципальных автобусных маршрутах из 115 оставшихся в Ярославской области после реорганизации.

Отправление межмуниципального автобуса

Согласно условиям уже подписанных контрактов, с 1 апреля на линию могут автобусы не старше 2017 года выпуска. Именно с этим и связана закупка китайских машин марки Higer. Детище китайского автопрома принадлежат к большому классу вместимости, получается, что они смогут возить пассажиров из Ярославля в райцентры региона — Пречистое, Данилов, Пошехонье, Ростов, Переславль, Борисоглебский, а также смогут ездить до садоводческих товариществ, расположенных в Ярославской районе.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские перевозчики просят «защитить их от Москвы»