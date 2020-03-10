Кемерово, , 17:49 — REGNUM В Кемерове нет ажиотажного спроса на покупку доллара и евро, сообщает портал VSE42.ru со ссылкой на представителя крупного российского банка.

Собеседник отметил, что с утра никаких очередей за валютой в областной столице не было.

Отмечается, что аналогичная ситуация наблюдается и в других банках, расположенных в центре города.

«При этом разница курса продажи, например, евро в разных банках существенно отличается. Так, если минимальная цена продажи евро в одном банке составила 81,4 рубля, то самое дорогое предложение на сегодняшнем банковском рынке в Кемерове достигло 91,8 рубля», — уточнило СМИ.