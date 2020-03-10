Москва, , 17:49 — REGNUM Новгородская область сделала »большой рывок в ремонте дорог». Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом сегодня, 10 марта, в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Помните, тогда, в 2018 году, Вы на это обращали внимание и помогли мне тогда очень сильно. Мы с 26% дорог в нормативном состоянии вышли на 36. Ещё немного, но уже хороший результат», — заявил новгородский губернатор.

Он также отметил успехи в логистике, отметив, что Великий Новгород связывает железнодорожное сообщение с девятью городами России.

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«И движемся дальше, потому что находимся в центре России, и конечно, никакая экономика, никакая инвестиционная привлекательность без хороших дорог, хорошей доступности для нас невозможна», — сообщил Андрей Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабный ремонт дорог в Новгородской области в 2017 году начали с приведения в нормативное состояние дорог так называемой «опорной сети» — тех, что связывают крупные населённые пункты, районные центры и Великий Новгород. К 2022 году стоит задача добиться того, чтобы у каждому образовательному, медицинскому или социальному учреждению Новгородской области была нормальная дорога.

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