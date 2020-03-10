Пенза, , 19:54 — REGNUM Ввести в эксплуатацию медицинское учреждение в городе Спутнике площадью около 6 тыс. квадратных метров планируется в декабре 2020 года. Как сообщают в правительстве Пензенской области, финансирование строительства детской поликлиники ведется в рамках федеральной программы «Жилье».

Детское медучреждение с дневным стационаром рассчитано на 500 посещений в сутки. В поликлинику будет закуплено современное оборудование и мебель на 80 млн рублей.

Регион обязуется ввести в эксплуатацию в прилегающем микрорайоне семь многоквартирных домов (87 тыс. квадратных метров), школу на 2,5 тыс. мест, два детских сада на 120 мест каждый. Стоимость объекта 355 млн рублей, из них доля федерального бюджета — 70%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пензенская область получит в 2020 году 330 млн рублей и в 2021 году 167 млн рублей. Средства пойдут на реконструкцию акушерского корпуса и главного корпуса с устройством теплого перехода Пензенской областной детской клинической больницы имени Филатова и на строительство лабораторно-диагностического корпуса Областного онкологического диспансера.

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