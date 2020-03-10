Тверь, , 17:42 — REGNUM Более 50 инвестиционных проектов реализовано на территории Тверской области за последние четыре года, было создано более шести тысяч рабочих мест. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, заявил губернатор Игорь Руденя 10 марта, а заседании правительства региона, посвящённом инвестиционной деятельности в регионе.

«За последние четыре года в нашем регионе реализовано более 50 крупных инвестиционных проектов, создано свыше шести тысяч рабочих мест, привлечено более 68 миллиардов рублей. Наличие инвестиций показывает, в том числе, какой климат сложился в регионе. Это касается эффективности органов местного самоуправления, слаженности работы ведомств, ответственных за энергетику, дороги, транспорт, газификацию и другие направления, связанные с развитием бизнеса. Сегодня все эти показатели демонстрируют, что наша система вышла на совершенно новый, качественный уровень работы», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона напомнил, что в 2019 году разработана Концепция инвестиционной стратегии региона на период до 2026 года, принят региональный пакет дополнительных мер поддержки инвесторов. Глава региона отметил, что в период реализации национальных проектов Верхневолжье должно войти в пятерку лучших регионов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу — это губернатор назвал стратегической задачей. Чтобы она была решена, добавил Руденя, нужно продолжить формирование инновационно-промышленных парков, развивать систему поддержки инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

По данным министерства экономического развития Тверской области наиболее перспективными секторами для привлечения инвестиций в регионе являются сельское хозяйство, машиностроение, лесная, пищевая промышленность, IT и обработка информации, логистика и транспорт, туризм. В перечень заявленных к реализации в Тверской области проектов входит более 70 с созданием около 20 тысяч рабочих мест и объемом инвестиций свыше 120 млрд рублей. Больше всего заявленных инвестпроектов в сфере промышленности — 36 с объемом вложений более 42 млрд рублей и созданием около 8500 новых рабочих мест. В сельском хозяйстве планируется реализовать 25 проектов с объёмом инвестиций более 51 млрд рублей инвестиций. Предлагается создать более трёх тысяч рабочих мест. Но больше всего рабочих мест — более девяти тысяч — ожидают от реализации семи проектов в отрасли туризма.

В числе флагманских инвестиционных проектов в регионе назвали строительство мясоперерабатывающего комплекса, цеха по производству комбикормов и животноводческого комплекса в Бежецком и Сонковском районах. Инвестор в реализацию проекта вкладывает более 30 млрд рублей. Также 18 млрд рублей планируется вложить в строительство молочно-технических ферм и молокоперерабатывающего завода в Кашинском городском округе. Объединенная машиностроительная группа в Твери инвестирует в производство дорожно-строительной и специальной техники 6 млрд рублей.

Для инвесторов в Тверской области действует система мер государственной поддержки: принят закон об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль — до 50% затрат, установлен налог 0% на имущество на пять лет для резидентов инновационно-промышленных парков и экотехнопарковСоздаются новые площадки — индустриальный парк «Боровлево-3», особая экономическая зона «Эммаусс». Развивается промплощадка «Лазурная». Ведется работа по развитию сети промпарков в других городах Верхневолжья — Бологое, Нелидово, Ржеве. Также действует субсидирование по понесенным затратам при уплате налогов на прибыль и имущество организаций. В 2020 году начала действовать «промышленная ипотека» — предоставление займов на реализацию инвестпроектов по приоритетным направлениям. До 2023 года на эти цели заложено 650 млн рублей.