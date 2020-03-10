Мурманск, , 17:38 — REGNUM Созданием мусоросортировочных станций на юге Мурманской области озадачилмись местные власти. Вопросы совершенствования работы системы ТКО губернатор Андрей Чибис сегодня обсудил с главой Российского экологического оператора Ильей Гудковым, сообщает B-Port.

«Нам важно, чтобы у нас экологическая ситуация была максимально безопасной, — рассказал Андрей Чибис. — Наша задача сделать так, чтобы тот мусор, который в южной части Мурманской области появляется, не просто выезжал на свалку, а чтобы он максимально эффективно перерабатывался. Вот мы сейчас вместе с коллегами как раз будем актуализировать территориальную схему обращения с отходами в области».

Сегодня на юге области мусор не сортируют, все отходы отправляются на свалки. Ожидается, что первые сортировочные центры появятся до 2024 года, их количество не уточняется.

«Дополнительно к этому можно получить тепло, которое пойдёт от сжигания мусора, чтобы снизить издержки на мазуте», — добавил Андрей Чибис.

По окончанию совещания Андрей Чибис и Илья Гудков подписали протокол о продолжении совместной работы в сфере ТКО.

Добавим, что Гудков сегодня посетил экотехнопарк по утилизации бытовых отходов в Кольском районе. Это пилотный проект по созданию современной системы обращения ТКО.

Экотехнопарк включает в себя мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 180 тыс. т в год и полигон ТКО мощностью не менее 250 тыс. т в год. В прошлом году объект принял более 83 тысяч тонн ТКО.

Поступающий мусор здесь делится на семь видов: бумага, картон, текстиль, пластик, ПЭТ, стекло и металл. По плану, около 15% мусора должно поступать на переработку.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Мурманской области начнут ликвидировать самую большую в Заполярье свалку.