Вашингтон, , 17:26 — REGNUM Десять богатейших людей мира потеряли в течение дня из-за падения нефтяных цен $37,7 млрд, пишет 10 марта Forbes.

Так, Бернар Арно, возглавляющий группу компаний LVMH (Франция) потерял за день 9 марта шесть миллиардов долларов. Теперь его состояние составляет $92,6 млрд.

Джефф Безос, возглавляющий Amazon и являющийся богатейшим человеком в мире, потерял $5,6 млрд за один день, поскольку акции его компании упали в цене на пять процентов с лишним.

Уоррен Баффетт, возглавляющий инвестиционный фонд Berkshire Hathawa, лишился $5,4 млрд, а бизнесмен Карлос Слим из Мексики — порядка пяти миллиардов долларов.

Состояние Марка Цукерберга (главы Facebook) уменьшилось на $4,2 млрд, Билла Гейтса (сооснователя Microsoft) — на $3,8 млрд, Ларри Пейджа (сооснователя Google) — на $3,3 млрд. Потери миллиардера Ларри Эллисона составили $1,8 млрд.

Напомним, падение цен на нефть Brent составило 9 марта 30%, минимальная цена одного барреля опускалась до уровня в $31,02. Падение курса рубля составило 8,8% к доллару и 9,7% — к евро.

Читайте ранее в этом сюжете: От обвала цен на нефть в первую очередь выиграла экономика США – мнение