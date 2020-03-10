Москва, , 17:15 — REGNUM Нефтяная война между странами — экспортёрами чёрного золота приведёт лишь к спаду нефтяных цен, уверен ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 10 марта корреспонденту ИА REGNUM.

«Все началось всё из-за тенденции к падению нефтяных цен из-за карантинных мер по коронавирусу. Сократился спрос на нефть со стороны авиаперевозчиков, и это привело к разбалансировке спроса и предложения, и отсюда потребность к сокращении добычи, — сказал Колганов. — Сейчас же России лучше договариваться со странами ОПЕК, нежели воевать. Нефтяная война приведёт лишь к спаду нефтяных цен и больше ни к чему. Все будут работать на увеличение добычи, все будут пытаться захватить рынок, все будут предлагать скидки, чтобы увеличить свою долю на рынке, и цены закономерно будут падать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, отказ российской стороны от новой сделки в рамках ОПЕК+ — это попытка пойти другим путём.