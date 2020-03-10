Екатеринбург, , 17:19 — REGNUM Комиссия думы Екатеринбурга по экономическому развитию одобрила новое положение по размещению нестационарных объектов торговли. Решение депутаты приняли на встрече комиссии.

Как сообщает ЕТВ, убеждать парламентариев пришёл мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Он напомнил, что согласно новой идеологии горадминистрации глава района «должен быть сильным» и контролировать ситуацию с киосками и ларьками.

Хотя присутствовавший на встрече спикер гордумы Игорь Володин усомнился, что руководители справятся с этими обязанностями, аргументы мэра оказались убедительнее. Комиссия приняла положение, теперь его вынесут на заседание думы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты забраковали предыдущую версию документа. В частности, парламентарии не услышали, какие требования будут предъявлены по внешнему виду киосков.

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