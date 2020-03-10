Москва, , 17:03 — REGNUM Председатель правления АНО «Фонд продвижения Северного Кавказа» Сааду Казиев, финалист конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — вступил в должность первого советника генерального директора АО «Курорты Северного Кавказа».

Сааду Казиев © Пресс-служба конкурса «Лидеры России»

Сааду Казиев окончил технологический факультет Дагестанского государственного технического университета, прошел профессиональную переподготовку по программам «Государственное и муниципальное управление», «Маркетинг» и «Экономика гостеприимства» на базе Российского государственного университета туризма и сервиса и Международного олимпийского университета. Ранее преподавал в ДГТУ, работал в ООО «Газпром трансгаз Махачкала», был заместителем генерального директора по стратегическому развитию и управлению финансами АНО «Центр природы Кавказа» в Москве. С 2018 года является председателем правления АНО «Фонд продвижения Северного Кавказа».

В АО «Курорты Северного Кавказа» работает с 2014 года — занимался тарифной политикой горнолыжных курортов «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарской Республике. С октября 2017 года по март 2020 года занимал должность директора Департамента по маркетингу и аналитике.

На новой позиции Сааду Казиев будет курировать вопросы стратегического развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа на Северном Кавказе, а также вопросы взаимодействия с федеральными и региональными органами власти, общественными объединениями и отраслевыми структурами.

«Особые экономические зоны на Северном Кавказе — это масштабный федеральный проект, направленный на развитие регионов России путем привлечения прямых российских и иностранных инвестиций. В связи с этим, перед госкомпанией «Курорты Северного Кавказа» стоит задача по созданию и развитию необходимых инфраструктурных и институциональных условий для повышения инвестиционной привлекательности Северо-кавказского региона. В рамках этой задачи мне, в позиции Первого советника главы «Курортов Северного Кавказа», в ближайшее время предстоит разработать комплекс мер по стимулированию роста инвестиций и туристического потока в особые экономические зоны на Северном Кавказе. Примечательно, что совсем недавно я стал аспирантом Северо-Кавказского института РАНХиГС и начал писать диссертацию на тему «Формирование стратегии развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа», — рассказал первый советник генерального директора АО «Курорты Северного Кавказа» Сааду Казиев.

Сааду Казиев является автором более 30 научных публикаций, монографий, учебных пособий в области нефтегазового дела, экономики и проектного управления. Соавтор 3 патентов в области нефтегазового дела и производства строительных материалов. Победитель более 10 международных и всероссийских научных конкурсов и студенческих олимпиад. Лауреат премии Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи в рамках национального проекта «Образование». Принимал участие в разработке Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2020 г., Концепции реализации государственной молодежной политики в СКФО до 2020 г. и Стратегии развития туризма в СКФО до 2035 г.

«Участие в этом году в полуфинале конкурса «Лидеры России 2020» заменило десятки образовательных курсов по личностному росту, стрессоустойчивости и тайм-менеджменту. Для меня конкурс стал победой над самим собой — своими эмоциями и упущениями при координации работы людей с различными жизненными убеждениями и профессиональными взглядами. Важно отметить, что в первый же рабочий день после полуфинала конкурса в СКФО, руководство компании встретило меня с поздравлениями и отметило значимость моего прохождения в суперфинал для всей команды «Курортов Северного Кавказа». Несомненно, это стало одним из стимулов моего карьерного роста», — отметил Сааду Казиев.

Сааду Казиев примет участие в суперфинале конкурса «лидеры России 2020», который состоится 27−31 марта в Сочи.

«Ровно 10 лет назад, работая в одном из проектов Детского фонда ООН — ЮНИСЕФ, давал небольшое интервью представителям СМИ, в котором обозначал, что верю в то, что бездарных людей не бывает. Каждый человек уникален по-своему. Трагедия состоит в том, что многим так и не удается понять и раскрыть свой талант. Я искреннее желаю участникам еще незавершенных полуфиналов веры в себя, возможности раскрыть свои таланты и, конечно, же оставаться собой», — добавил Сааду Казиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за два первых года проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 150 «Лидеров России». Пятеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона конкурса 2017−2018 г.г. стали главами регионов — это губернатор Амурской области Василий Орлов и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, 60 финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» получили высокие должности в органох государственной службы и госкорпорациях.

Назначения продолжаются и в 2020 году:

· 13 января победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. Алексей Лысов назначен на должность полномочного представителя губернатора и правительства Вологодской области по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в Москве.

· 23 января победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Андрей Сеидов назначен заместителем председателя комитета образования, молодежной политики и науки Волгоградской области

· 12 февраля финалистка конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г. Ольга Ворошилова назначена ректором Курской академии государственной и муниципальной службы. Ранее она исполняла обязанности декана факультета лингвистики и межкультурной коммуникации Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ).

· Полуфиналисты конкурса «Лидеры России 2020» Анзор Аушев и Залина Баркинхоева заняли посты замминистра экономики, промышленности и торговли Ингушетии и начальника управления пресс-службы главы и правительства республики

· Финалист конкурса «Лидеры России 2020» Андрей Стрепков вступил в должность генерального директора АО «Оренбургская государственная лизинговая компания».