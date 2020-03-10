Шанхай, Китай, 10 марта 2020, 17:03 — REGNUM Китайский индекс «голубых фишек» CSI300 вырос на 2,1% после визита главы КНР Си Цзиньпина в Ухань, несмотря на утреннее падение в ходе сессии 10 марта.
Ухань, ранее эпицентр эпидемии коронавируса COVID-19, в настоящий момент сообщает о единичных случаях нового заражения инфекцией.
Си Цзиньпин в ходе визита в Ухань призвал жителей города к «терпению и пониманию» в связи с продолжающимся карантином.
Читайте также: Си Цзиньпин призвал жителей Уханя к «терпению и пониманию»