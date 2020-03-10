Пенза, , 19:50 — REGNUM В 2020—2021годах планируется расселение 385 семей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 4 муниципальных образований Пензенской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, губернатор Иван Белозерцев потребовал от Госжилстройтехинспекции исключительного контроля качества строящихся зданий.

По словам главы региона, работать нужно системно, а не в авральном режиме, исключить дефекты в новых домах, проектно-сметные документации готовить заранее. Необходимо выявить виновных в неправильном проектировании вентиляции в новостройках микрорайона Заря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители проблемных домов в микрорайоне Заря в Пензе вновь пожаловались на трещины в стенах, нередко сквозные, неработающую вентиляцию, плесень. В мае 2017 года прокуратура Пензенской области провела проверку и установила, что на каждом этапе реализации программы переселения граждан из аварийного жилья допущены грубейшие нарушения.

Читайте также: Переселенцы из ветхого жилья в Пензе жалуются на трещины в новых домах