Рига, , 16:37 — REGNUM Латвийский авиаперевозчик АirBaltic принял решение до 31 мая прервать воздушное сообщение между Ригой, Римом и Тель-Авивом. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, рейсы из Риги в Рим отменены с 10 марта, в Тель-Авив — с 11-го числа. Кроме этого, до 1 июня руководство АirBaltic отложило планы начать полёты между Таллином и Римом.

Как передавало ИА REGNUM, 9 марта национальный латвийский перевозчик airBaltic принял решение полностью прервать воздушное сообщение с Миланом и Вероной до середины апреля.

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