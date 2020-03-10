Тюмень, , 16:30 — REGNUM Жители Тюмени спокойно отнеслись к ситуации с изменением курса валют. В банках 10 марта ажиотажа не наблюдается. Однако бизнес уже начал ощущать последствия обвала рубля, сообщает портал 72.ru.

Тюменский предприниматель Илья Пискулин назвал ситуацию с обвалом рубля «театром абсурда». Его бизнес-партнёры с 10 марта приостанавливают сделки с мотивировкой «посмотрим, что дальше в стране будет».

«Вся страна вновь вынуждена задержать дыхание. Честно, власть, ты утомила. Никто из нас так плохо не работал, чтобы так бояться завтрашнего дня. Я не знаю, правильные или неправильные эти договоренности с ОПЕК. Просто страна — это гораздо больше, чем какие-то правильные экономические факторы. Это и настроение в обществе, и планы людей, и планы инвесторов, бизнеса. Я как предприниматель не очень понимаю, как себя вести, строить свой бизнес, на что рассчитывать. Но нас ждёт увеличение трудоёмкости рубля. Просто убедить людей двигаться будет сложнее. Сложнее будет заставить человека прийти в кафе, купить квартиру, полететь куда-то. Это означает лишь одно — надо больше работать и не болеть», — высказал свою точку зрения бизнесмен.

Напомним, обвал цен на нефть ослабил курс рубля. Доллар с 9 марта обновил максимум по отношению к рублю с марта 2016 года, евро — с февраля того же года.

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