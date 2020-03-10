Бишкек, , 16:21 — REGNUM В обменных пунктах и коммерческих банках Киргизии резко вырос курс доллара США. Если еще накануне $1 в них стоил около 69,5 сома, то сегодня, 10 марта, он увеличился до 72,8 — 73 сома за $1, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рост курса американской валюты в республике произошел на фоне снижения курса российского рубля. За последние несколько недель рубль уступил свои позиции по отношению к киргизскому сому в среднем на 10% — 15%. Ранее средний курс составлял 1,10 — 1,15 сома за 1 рубль, сейчас он снизился до 0,95 — 1 сом за 1 рубль.

Отметим, что при этом нацбанк Киргизии сохранил официальный курс доллара США по отношению к киргизской национальной валюте на прежнем уровне — 69,85 рубля за $1.