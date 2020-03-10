Бишкек, , 16:17 — REGNUM Вице-премьер-министр Киргизии Эркин Асрандиев поручил организовать в районах и областях штабы, которые будут ежедневно анализировать информацию об имеющихся запасах сельскохозяйственных продуктов и ценах на них. Об этом стало известно в ходе республиканского штаба по минимизацию последствий от распространения коронавируса на экономику страны, передает пресс-служба правительства.

Читайте также: Из-за коронавируса власти Киргизии запретили импорт сельхозтоваров из Китая

«Мы должны знать, какая ситуация у нас на рынке с запасами. Необходимо провести переговоры с владельцами крупных торговых сетей и продовольственных рынков на предмет предоставления ежедневной информации об объемах продаж», — подчеркнул он.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что по данным государственных органов ситуация на местном рынке стабильная — сельхозтовары имеются в достаточном количестве, а их импорт осуществляется в прежнем режиме.

Читайте также: Киргизские власти успокаивают — еды хватит всем