Москва, , 16:03 — REGNUM Наступление острой фазы мирового кризиса прогнозировалось ещё два-три года назад. Об этом 10 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

«Образно выражаясь, идёт разрушение какого-то здания, подъезжает специальный трактор и начинает долбить стену этого дома, стена шатается и не падает. Никто вам не скажет, когда начнется падение. Уже несколько ударов было, но стена пока еще не упала. То, что она должна была упасть два или три года назад, это многие прогнозировали, даже я это прогнозировал, но я не учёл тогда следующего обстоятельства, что денежные власти ведущих стран мира будут настолько безумны. Я имею в виду денежно-кредитную политику, которую принято называть голубиной, то есть включение печатного станка и заливание рынка деньгами», — поделился своим мнением экономист.