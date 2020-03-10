Москва, , 15:59 — REGNUM Падение рубля будет влиять на благосостояние россиян. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сделал экономист, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

Он обратил внимание, что в России до сих пор высока доля импортной продукции.

«У нас значительная часть товаров на внутреннем рынке импортного происхождения, даже если стоит штамп Made in Russia, то все мы прекрасно понимаем, что там уровень локализации российской очень низкий. Составляющие компоненты импортного происхождения, поэтому, конечно, это скажется на розничных ценах. Особенно на цены продовольственных товаров, хотя нам и говорили об импортозамещении, но эксперты считают, что половина рынка продовольственных товаров завязана на импорт. Так что можно, конечно, говорить о более высоком росте цен на промышленные товары импортного происхождения, но я не думаю, что это как-то сильно отразится на благосостоянии семьи, потому что спрос на промышленные товары и так резко упал», — отметил эксперт.