Пенза, , 20:27 — REGNUM В Пензе в течение ближайшего месяца планируется провести месячник благоустройства. Об этом сообщили в мэрии. На текущей неделе состоится первая санитарная пятница.

Администрации районов обязали организовать мероприятия по очистке и вывозу мусора, ликвидации свалок. Благоустройство будет контролироваться еженедельно во время обходов и объездов территории.

Кроме того, в городе продолжатся работы по мелкоямочному ремонту дорог. Объемы ремонта увеличатся после выхода асфальтобетонного завода на полную мощность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько городских скверов в Пензе планируют обновить в 2020 году. В перечень общественных пространств, где будут проведены работы по благоустройству, вошли скверы Славы, «Копилка пословиц», а также сквер имени А.С. Пушкина.

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