Симферополь, , 15:59 — REGNUM Капремонт аварийного моста на улице Гагарина в Симферополе, который изначально должны были завершить в конце 2019 года, ведётся в соответствии с графиком. Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации города Елена Проценко.

«Ход работ на мосту по улице Гагарина контролирую ежедневно. На сегодняшний день, они ведутся в соответствии с графиком. Закончили вязку каркаса для ригеля, установили опалубку, завтра начнут принимать бетон для заливки», — уточнила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя сообщили, что сроки сдачи моста на одной из самых оживлённых транспортных артерий города, которая была закрыта на реконструкцию в ноябре 2019 года, перенесли на конец апреля. Изначально власти города заверяли, что он будет завершён к 15 декабря. Затем сроки сдвигали на начало и конец марта.

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