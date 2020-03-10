Симферополь, 10 марта 2020, 15:59 — REGNUM Капремонт аварийного моста на улице Гагарина в Симферополе, который изначально должны были завершить в конце 2019 года, ведётся в соответствии с графиком. Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации города Елена Проценко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя сообщили, что сроки сдачи моста на одной из самых оживлённых транспортных артерий города, которая была закрыта на реконструкцию в ноябре 2019 года, перенесли на конец апреля. Изначально власти города заверяли, что он будет завершён к 15 декабря. Затем сроки сдвигали на начало и конец марта.
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