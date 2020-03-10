Сеул, , 16:02 — REGNUM В 2019 году родители школьников в Южной Корее потратили на частное образование более 20 трлн вон (~$16,7 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой Статистическую службу страны.

По их словам, в прошлом году родители южнокорейских школьников потратили на частные занятия 21 трлн вон (~$17,6 млрд), что на 7,8% больше, чем в 2018 году.

Отмечается, что данные были собраны путем опроса 5,45 млн школьников, что на 2,4% меньше, чем годом ранее.

Известно, что среднемесячные расходы на одного ученика выросли на 10,4%, до 324 тыс. вон (~$272). В частности, средние расходы старшеклассников составили 365 000 вон (~$306) в месяц, учащихся средних классов —338 000 вон (~$284), младших классов — 290 000 вон в месяц (~$243).

Доля школьников, прибегающих к услугам репетиторства, увеличилось с 72,8% до 74,8%, а общее время занятий в неделю — с 6,2 часов до 6,5 часов.

Отмечается, что доля учащихся, тратящих на частное образование более 700 тыс. вон (~$587) увеличилась с 9,9%, до 12%.