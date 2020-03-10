Кемерово, , 15:43 — REGNUM В Кемеровской области появится координационный штаб по управлению строительством. Об этом на расширенном совещании сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«Штаб создается для координации застройщиков, работающих на объектах всех форм собственности: федеральной, областной, муниципальной, частной. Цель — ликвидировать все бюрократические проволочки, необоснованно задерживающие строительство», прокомментировал Цивилёв.

Полностью штаб сформируют до конца этой недели. В него войдут три заместителя главы региона: Вячеслав Телегин, Глеб Орлов, Андрей Малахов, а также председатель Законодательного собрания области Вячеслав Петров и главы городов и районов.

«Сегодня перед Кузбассом стоит серьёзный вызов — мировой кризис в угольной отрасли. Мы ищем новые пути для стабильного развития региона и считаем, что именно строительство должно выйти на первый план, стать основной площадкой для инвестиций и создания новых рабочих мест. Наша задача, объединившись и соблюдая все нормы закона, вести строительство экономически обоснованно и эффективно для всего Кузбасса», — заявил Сергей Цивилёв.