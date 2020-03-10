Уфа, , 15:46 — REGNUM Центр спортивной борьбы в Уфе займет площадку в 4 га. Об этом сообщил директор проектной компании «Георекон» Андрей Плакс на «Стройчасе» в правительстве Башкирии, 10 марта передает пресс-служба республиканского правительства.

По словам Андрея Плакса, центр планируется построить в уфимском микрорайоне Глумилино. В здании разместится универсальный спортивный зал с трибунами на 3,3 тысячи мест. Кроме этого, будут оборудованы тренировочные залы борьбы, игр и общефизической подготовки. Здесь же расположится медико-восстановительный центр и гостиница на 160 мест, а также другие помещения.

Парковка рядом с центром вместит 350 автомашин.

Отмечается, что планировка здания согласована с Федерацией спортивной борьбы РФ. Кроме этого, в Уфе планируется строительство центра волейбола, который будет расположен в Калининском районе Уфы. Здание будет включать универсальный спортивный зал с трибунами на пять тысяч мест и тренировочные площадки. Кроме этого, в здании разместятся гостиница и фитнес-центр, буду оборудованы торговая и рекреационная зоны.

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