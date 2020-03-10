Москва, , 15:40 — REGNUM На Московской бирже курс фунта стерлингов снизился до 92,7 рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

С открытием Московской биржи 10 марта фунт подскочил с 88,5 до 93,5 рублей, а затем продолжил рост до 94,14 рублей. После достижения пиковой точки курс стал снижаться. По состоянию на 14:43 на Московской бирже за один фунт дают 92,7 рублей.

Курс доллара после плавного снижения с 72,17 до 70,88 рублей немного вырос. Сейчас он находится на отметке 71,12 рублей. Евро также сначала подешевел с 81,9 до 80,33 рублей, а затем вырос на 39 копеек.

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