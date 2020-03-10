Бишкек, , 15:29 — REGNUM Государственный долг Киргизии превысил $4 млрд 616,5 млн (более 332,4 млрд рублей), что составляет более 48,3% от прогнозируемого валового внутреннего продукта республики за 2020 год. Об этом сообщает национальный статистический комитет.

Большую часть этой суммы составляет внешний долг Киргизии — около $3 млрд 874,6 млн (свыше 279 млрд рублей) или около 40,6% от ВВП страны. А остальные почти $742 млн (более 53,4 млрд рублей) или около 7,8% ВВП — государственный внутренний долг.

Самые крупные долговые обязательства у Киргизии по-прежнему остаются перед Экспортно-импортным банком Китая — 46,3% от общей суммы внешнего долга или $1 млрд 794 млн (129,2 млрд рублей).