Москва, , 15:18 — REGNUM Мир находится на грани финансового цунами, сообщил корреспонденту ИА REGNUM экономист, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

Он пояснил, что долг трёх основных мировых финансовых центров превысил 300% к их ВВП, и это свидетельствует о том, что предыдущий кризис не преодолён.

«Предыдущий финансовый кризис продолжался с 2007 по 2009 год. Прошли уже более десяти лет, и, в общем-то, уже пора ждать вторую волну мирового кризиса. Я именно говорю «вторая волна», потому что тот кризис не был преодолён и диспропорции накопились. И они стали ещё более зримыми. Под диспропорциями я имею в виду долг, который сегодня уже превысил 300% ВВП во всех трёх основных центрах мировой экономики. Наступление кризиса неизбежно, соответственно, никаких сенсаций быть не должно», — отметил эксперт.