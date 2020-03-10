Киев, , 15:22 — REGNUM Нынешний финансовый кризис — это падение сырьевых рынков, умноженное на затухание экономической активности на фоне расширяющейся эпидемии уханьского коронавируса, заявил в своем комментарии 10 марта украинский политический эксперт Михаил Павлив.

Эксперт отмечает, что все «страшилки», которые сейчас озвучиваются в контексте ситуации в украинской экономике, вполне могут сбыться.

«Это… значительное снижение объёмов экспорта, а значит — сокращение валютных поступлений и массовые увольнения в экспортно-ориентированных отраслях, на фоне сокращения поступлений от трудовых мигрантов и вынужденного возвращения части из них, вследствие потери работы и ужесточения контроля», — прогнозирует специалист.

ИА REGNUM напоминает, что эксперты на Украине в целом пессимистически настроены относительно влияния мирового кризиса на экономику страны. Отмечается, что украинские облигации уже за считаные дни стали торговаться существенно ниже номинала. Также подчеркивается, что денег в украинском бюджете нет, а до конца мая нужно погасить госдолг в размере 5,4 млрд долларов США.

Сегодня стало известно о зафиксированном накануне резком падении стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины. Кроме того, на Украине резко пошел вверх курс доллара.