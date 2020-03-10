Москва, , 15:10 — REGNUM Падение курса рубля в условиях разрыва сделки ОПЕК+ было прогнозируемым, считает экономист, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

Он прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM ситуацию с изменениями курсов нефти и рубля, а также действия Банка России.

По мнению Катасонова, приостановка Центробанком покупки валюты на месяц не будет способствовать повышению курса иностранной валюты. Эксперт отметил, что своим решением ЦБ не стал усугублять ситуацию.

«ЦБ принял решение, чтобы не подливать бензин в начавшийся пожар», — отметил экономист.