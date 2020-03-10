Баку, , 15:21 — REGNUM Азербайджан выполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ и в феврале снизил добычу нефти на 18,4 тыс. баррелей в сутки относительно январского уровня. Об этом говорится в опубликованном 10 марта сообщении азербайджанского минэнерго.

В министерстве отметили, что обязательства полностью выполнены, суточная добыча нефти снижена до 750,6 тыс. баррелей против 769 тыс. баррелей месяцем ранее. В добытом объёме 667,4 тыс. баррелей составила нефть, ещё 83,2 тыс. баррелей — конденсат. За рубеж было поставлено 530,3 тыс. баррелей нефти в сутки и 79,6 тыс. баррелей конденсата.

Данные направлены в техническую комиссию совместного мониторингового комитета ОПЕК. Срок соглашения с ОПЕК истекает в конце марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки по снижению добычи или об изменении её условий.

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