Москва, 10 марта 2020, 15:04 — REGNUM В Москве создан экономический оперативный штаб. Об этом сообщил 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
«Нестабильность на мировых рынках. Принял решение о создании оперативного штаба», — написал он.
Ранее в Москве создали штаб из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса.
По словам мэра, ситуация в экономике Москвы складывается благополучно, власти наблюдают рост деловой активности. Однако «глобальная экономика вступает в очередную полосу нестабильности».
«Москва является крупнейшим финансовым центром России. Через наш город проходит большая часть внешней торговли страны. Промышленность глубоко интегрирована в мировое разделение труда. Поэтому экономика Москвы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках», — пояснил мэр.
Он рассказал, что первоочередной задачей станет мониторинг ситуации и оказание помощи городским предприятиям.
В зоне внимания — работа кредитных организаций, поставки комплектующих, сбыт продукции и туризм.