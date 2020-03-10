Москва, 10 марта 2020, 15:04 — REGNUM В Москве создан экономический оперативный штаб. Об этом сообщил 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«Нестабильность на мировых рынках. Принял решение о создании оперативного штаба», — написал он.

Ранее в Москве создали штаб из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса.

По словам мэра, ситуация в экономике Москвы складывается благополучно, власти наблюдают рост деловой активности. Однако «глобальная экономика вступает в очередную полосу нестабильности».

«Москва является крупнейшим финансовым центром России. Через наш город проходит большая часть внешней торговли страны. Промышленность глубоко интегрирована в мировое разделение труда. Поэтому экономика Москвы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках», — пояснил мэр.

Он рассказал, что первоочередной задачей станет мониторинг ситуации и оказание помощи городским предприятиям.

В зоне внимания — работа кредитных организаций, поставки комплектующих, сбыт продукции и туризм.