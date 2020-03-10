Тюмень, , 14:59 — REGNUM Обвал рубля, изменения в экономической ситуации неминуемо отразятся и на рынке недвижимости. По мнению директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова возможны три варианта развития ситуации.

Эксперт отметил, что потребность в приобретении жилья — базовая. И в любом случае спрос на недвижимость будет. И во время кризисных явлений он даже растёт. Причём в кризисные периоды появляется тенденция на уменьшение средней площади покупаемых квартир, в том числе и за счёт того, что некоторые предпочитают переехать в квартиру меньшей площади, чтобы сократить свои выплаты по ипотеке.

Положительное влияние на рынок недвижимости, по мнению Ильдара Хусаинова, окажут изменения, вступившие в начале 2020 года по выплатам материнского капитала. С учётом прогнозируемого объёма, это позволит существенно поддержать рынок жилья. Что касается самочувствия рынка, то здесь могут быть три варианта развития ситуации.

«Первый сценарий. Банки отреагируют на изменения и повысят ипотечные ставки, но не более чем на 1−1,5%, поскольку опыт показывает, что резкое повышение — это тупиковый путь. И такое лёгкое повышение будет сбалансировано политически, поскольку наиболее оправданное для банков рыночное решение сейчас — это 2−2,5% роста. Такое лёгкое повышение ставок сократит спрос на недвижимость, но позволит сбалансировать рынок и в краткосрочной перспективе можно говорить о снижении стоимости квадратного метра. Но при покупке с привлечением ипотечных средств, выгода от снижения цены компенсируется повышением ставок.

Второй сценарий видится наиболее возможным. Государство найдёт инструменты сдерживания ипотечных ставок и стимулирования строительной отрасли. В краткосрочной перспективе это может привести к увеличению цен на недвижимость на фоне стимулированного спроса, зато в долгосрочном прогнозе увеличит количество предложений на рынке недвижимости, что в будущем позволит умерить рост стоимости жилой недвижимости.

И третий сценарий — самый негативный. Это полный обвал цен на недвижимость, в случае, если государство полностью откажется от мер и ставка по ипотеке взлетит на уровень 2014−2015 годов. В этом случае цена недвижимости может снизиться на 20−25%. В краткосрочной перспективе мы увидим низкие цены на недвижимость, но за счёт высоких ставок по ипотеке. И выгоды от этого никто не получит. Мало того, в долгосрочной перспективе это может привести к затормаживанию развития строительной отрасли и дефициту жилья», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Аналитики «Этажей» в марте-апреле прогнозируют максимальную активность на рынке недвижимости в части подбора объектов и завершения сделок.

«Стоит отметить, что в последнее время жители России стали более подготовлены к кризисным явлениям. Если вспомнить кризис 2014 года, большинство людей реально не знали, что делать. Сейчас во время нестабильной ситуации главная особенность — это более прагматичное потребление. И это правильно. Те, кто паниковал, уже вчера на фоне повышения курса рубля потеряли по 5−7%. Случившуюся ситуацию я оцениваю на четверку и не вижу повода для паники. В целом считаю, что никакой великой депрессии не намечается. Возможно незначительная корректировка ставок по ипотеке, а вместе с тем и цен на недвижимость», — подытожил Ильдар Хусаинов.