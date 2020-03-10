Рим, , 14:55 — REGNUM Власти Италии должны временно освободить граждан от уплаты налогов, а также кредитных платежей, заявила во вторник, 10 марта, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Таким образом государство поможет страдающим от последствий коронавируса семьям и предпринимателям, подчеркнула Мелони.

Ранее подобные меры принимались в отношении жителей «закрытых» из-за коронавируса городков Италии, но тогда таких населенных пунктов было лишь 11.

По данным властей Италии на вечер 9 марта, жертвами коронавируса стали 463 человека (за сутки показатель вырос на 97). Заболевших — 7985 (почти на 1600 больше, чем днём ранее). Выздоровели 724 человека.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.