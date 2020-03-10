Киев, , 15:10 — REGNUM В рамках нынешнего финансового кризиса сырьевые открытые экономики, в частности, Украину, будет «крепко покачивать», заявил сегодня, 10 марта, украинский экономист Андрей Блинов.

«Естественно, с подскакиванием премии за риск. Что все увидели по украинским облигациям, которые за считанные дни стали торговаться существенно ниже номинала», — отметил специалист.

По его словам, судя по всему, переоценка гривны приведёт к уже третьему случаю в новейшей украинской истории, когда средняя зарплата, едва перевалив за $500, откатывается назад.

«Если этот кризис классический, то острая фаза пройдет за 2−3 месяца, многие бизнесы выйдут в кеш, после чего около года будет продолжаться вялое осознание происходящего в боковом тренде с переходом в робкий подъём. Обычно, на этой фазе происходит оптимизация расходов, безработица подскакивает», — прогнозирует Блинов, но подчеркивает при этом, что в нынешнем случае говорить о «классическом» сценарии как раз не приходится.

ИА REGNUM напоминает, что эксперты предсказывают для украинской экономики крайне сложную неделю.

Отметим, что ВВП-варранты Украины по итогам торгов 9 марта стоили около 81,8% номинала. Для сравнения — минувшую неделю ценные бумаги завершили на отметке 90%, а еще две недели назад за них давали 107,5% номинала.