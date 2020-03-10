Чебоксары, , 14:54 — REGNUM Чувашия в федеральном рейтинге по доступности ипотеки оказалась на 45 месте в стране. Ипотеке в республике стала доступнее. Такие данные приводится в исследовании РИА «Рейтинг» по итогам 2019 года.

Согласно рейтингу, в Чувашии в 2019 году 28,8% семей могли купить квартиру в ипотеку (в 2018 году — 26,2%). По данному показателю республика заняла 45 место. Показатели в Чувашии остались ниже среднероссийского уровня: в целом по стране в 2018 году 30,2% семей могли взять ипотеку, в 2019 году их доля выросла до 31,3%.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 70,9% семей могли приобрести квартиру в кредит. На последнем месте — Ингушетия, где за счёт ипотеки могли решить жилищный вопрос 8,5% семей.

Отмечается, что в рейтинге качестве индикатора доступности ипотеки выступает доля семей, которые могут вносить ежемесячный платёж по кредиту и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Чувашии построено 10 862 квартиры. Общая площадь введённого жилья в Чувашии составила 656 356 кв. метров — это на 9,8% больше по сравнению с 2018 годом. В том числе жителями построено 166 113 кв. метров жилья, что на 20,1% больше к уровню 2018 года.