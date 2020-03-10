Калининград, , 14:51 — REGNUM Калининградские магазины по продаже бытовой техники в связи с изменением соотношения курса рубля к валюте, начали замену ценников на свои товары в сторону резкого увеличения, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 марта.

Цены меняют прямо перед посетителями. На вопрос, почему меняется цена, если товар со старых запасов, закупленный по ценам до начала колебаний курса рубля, сотрудники коротко отвечают «распоряжение начальства».

Меняются цены в сторону увеличения и в интернет-магазинах. Консультанты подтверждают, что цены меняют «все и везде», а прежние цены остались исключительно на товары по акциям. Их, заверили в одной из крупных сетей магазинов бытовой техники, не меняли.