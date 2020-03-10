Киев, , 14:47 — REGNUM Для экономики Украины на этой рабочей неделе (10−13 марта) тоже начнется «веселуха», заявил в своем комментарии украинский экономист Александр Гончаров.

Он отмечает три главные тенденции, которые ждут Украину уже в ближайшее время — массовый выход инвесторов из ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа); очередной виток девальвации гривны; падение цен на мировых рынках на украинские экспортные товары.

«Самое худшее — коронавирус не побежден, и слишком сильный удар нанесен по потребительскому спросу и росту экономик», — сказал Гончаров.

По его оценке, новый премьер Украины Денис Шмыгаль «оказался в ненужном месте и в ненужное время».

«Можно уверенно говорить о начале мирового финансово-экономического кризиса, а денег в украинском бюджете нет. Кстати, до конца этого мая нужно погасить госдолг в размере 5,4 млрд долларов США… Шмыгалю уже сейчас надо пытаться остановить панику на рынках, не раздувая кризис. Но, не сомневаюсь, некомпетентные топ-чиновники будут нам втирать традиционные мысли о том, что этот кризис извне пришел в Украину и народу придется в который уже раз терпеть», — прогнозирует специалист.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня стало известно о зафиксированном накануне резком падению стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины. Кроме того, на Украине резко пошел вверх курс доллара.