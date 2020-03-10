Москва, 10 марта 2020, 14:48 — REGNUM Акции российских компаний на Московской бирже замедлили падение, передает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее падали, но начали расти акции Яндекса (+1,6%), АЛРОСА (+2,28%).
Замедлили падение акции Сбербанка (-5,95% к значению предыдущего дня вместо — 12,55%), Газпрома (-3,48% вместо — 9,7%), Роснефти (-12,19% вместо 14,52%), ВТБ (-5,07% вместо 7,75%) и других компаний.
Торги на Московской бирже продолжаются.
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