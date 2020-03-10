Лондон, , 14:41 — REGNUM Британская авиакомпания British Airways отменила все свои рейсы в Италию и из Италии в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 10 марта сообщает Reuters.

Решение было принято в ответ на действия Рима, предпринятые в связи с широким распространением в стране инфекции: страна фактически закрыта на карантин.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Италии превысило 8 тыс. человек, страна стала самой опасной в плане распространения инфекции среди стран Европейского союза.

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