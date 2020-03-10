Ростов-на-Дону, , 14:35 — REGNUM Банк «Центр-Инвест» (Ростов-на-Дону) из-за нестабильной ситуации на финансовом рынке был вынужден приостановить операции с валютами. В настоящее время покупка и продажа долларов США и евро возобновлена.

«Операции возобновлены, так как курсы валют уже стабилизировались», — цитирует «Коммерсант» представителя пресс-службе кредитной организации.

9 марта банк приостановил операции с валютой «в связи с наблюдающейся волатильностью на финансовых рынках».

ИА REGNUM напоминает, что 9 марта на фоне падения мировых цен на нефть российский рубль резко ослабел по отношению к доллару США и евро.