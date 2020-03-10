Сургут, Югра, , 14:31 — REGNUM В экономической столице Югры, в Сургуте, один доллар США с утра 9 марта продавали по 77 рублей, один евро — по 88. Сегодня, 10 марта, наблюдается серьёзная ценовая разница в продажах валюты в различных отделениях банков.

По данным портала «БанкиРос», в Сургуте доллар США продаётся от 72 до 79,5 рублей, евро — от 77,7 до 89,5 рублей.

Телекомпания «СургутинформТВ» выяснила настроение жителей экономической столицы Югры в связи с обвалом рубля. Сургутяне в целом не верят в повторение кризисных сценариев 2008 и 2014 годов.

Одни сообщают, что получают зарплату в рублях. И если на них отразится обвал, то лишь с повышением цен в магазинах. Другие говорят о временном скачке валют.

«Будет в районе 60−65 долларов за рубль. Всё будет прекрасно», — считает молодой сургутянин.