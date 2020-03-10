Москва, , 14:30 — REGNUM Для России работать на международном рынке нефти без сотрудничества с ОПЕК станет сложнее из-за санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

«Политический фактор вообще трудно прогнозировать, но я не исключаю, что будет сложнее работать, потому, что выручка станет меньше. Более того, у нас могут начать снижаться объемы добычи при низких ценах у нас многие месторождения становятся нерентабельны», — сказал он.

Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации есть и позитивный момент, указав на возможность отойти от текущей экономической модели.

«Может, Господь Бог пытается нас наставить на правильный путь? Что хватит заниматься экономикой трубы? Вообще само по себе словосочетание «экономика трубы» абсурдное, потому, что труба — это есть способ продажи природных ресурсов. Добавленной стоимости нет. Экономика создаётся добавленной стоимостью, поэтому это может быть действительно импульс, для того, чтобы мы действительно занялись экономикой и отошли от этой самой трубы», — рассказал экономист.