Москва, , 14:27 — REGNUM Основная причина интереса мошенников к банковским картам — это широкое распространение самих карт в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын, комментируя новый способ кражи денег в интернете.

«По данным Центробанка в конце 2019 года в России было выпущено 280 млн карт, в том числе 36,9 млн кредитных карт и 243 млн дебитовых. Это 2,5 карты на каждого взрослого (за исключение 30 млн детей). Теперь, рассылая электронное письмо с вредоносной ссылкой, злоумышленник на 100%, что у получателя есть банковская карта.

Во-первых, в целом в массе люди пока «непуганые», то есть основная масса пока что не становилась жертвами мошенников. Во-вторых, граждане привыкают доверять свои персональные данные направо и налево, и, как правило, не сталкиваемся при этом с большими проблемами.

В-третьих, поскольку инструментарий становится доступнее, в мошенничество вовлекаются более широкие круги злоумышленников. В общем-то, у изготовителя инструмента нападения всегда есть варианты — нападать самому или продать оружие третьему лицу. Третьих лиц, которые приобретают инструменты атаки, становится больше.

Поэтому можно и усложнить сценарии нападения. К примеру, пользователь получает письмо от своего любимого бренда с предложением участвовать в викторине и выиграть приз. Почему бы и нет? Чтобы участвовать, нужно кликнуть в ссылку, которая содержится в письме.

Большинство доверчиво кликнет и поучаствует в какой-нибудь викторине на сайте мошенников. А когда получит потом сообщение о выигрыше небольшого приза — не особенно удивится — получению ерундовых, но приятных призов все привыкли.

В этот момент пользователь расслабляется, теряет бдительность и соглашается сообщить злоумышленникам данные, которые тех интересуют (логин и пароль от счёта, где деньги лежат), что и нужно злоумышленникам.

Поэтому шансов на успех становится больше, желающих стать мошенниками становится больше, а инструменты мошенничества становятся сложнее и дешевле. Пользователям следует быть внутренне готовым к тому, что рано или поздно их аккаунты могут быть взломаны, и, как говорится, «не класть все яйца в одну корзину».

Кроме того, надо быть готовым минимизировать последствия взлома, что, конечно, потребует и времени, и средств. И наконец, уж точно следует проверять адреса сайтов, и не доверять им какие-либо данные (включая и номер телефона), поскольку любые данные о гражданине могут помочь однажды взломать какой-нибудь из его аккаунтов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».

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