Москва, , 14:24 — REGNUM Недвижимость после доллара — это второй финансовый инструмент по надежности для населения, поэтому сейчас можно ожидать повышения покупательского спроса, аналогично ситуации 2014 года, когда произошел серьёзный обвал рубля, и, как следствие, повышение цен на недвижимость. Об этом 10 марта ИА REGNUM заявил коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко.

«Но нельзя сказать, что девелоперы просто воспользуются ситуацией, нет. Дело в том, что в строительном бизнесе очень много биржевых товаров (например, металл, отделочные материалы, которые производятся на импортном оборудовании с импортными комплектующими, и т.п.), цены на которые напрямую зависят от курса валют, поэтому обвал рубля неминуемо приведет к увеличению себестоимости строительства, а, следовательно, и к повышению цен на готовые квартиры», — пояснил эксперт.

Он уверен, что после кризиса 2014−2015 годов большая часть населения перевела деньги в валюту, эти люди только выиграют от колебаний курса. «Что касается рублевых сбережений, то Сбербанк и многие другие банки предлагали депозиты с хорошей процентной ставкой, и сейчас сроки этих депозитов подходят к концу, поэтому перед людьми встает новая задача — как сохранить свои деньги в нынешних условиях. И недвижимость, таким образом, — это самый оптимальный способ сохранить свои накопления. Сегодня к нам приходит все больше покупателей, которые интересуются квартирами, и они готовы к покупке сразу же, как только кончится срок вклада. Недвижимость — это действительно то, что может сохранить и приумножить их капитал», — отметил Коваленко.

При этом он считает, что вопрос корректировки цен девелоперами будет решать каждый сам за себя. «Да, сейчас можно продать много квартир по старым ценам и получить быстрые дешевые деньги, но, как я уже сказал, многое в строительстве завязано на импорте, поэтому вряд ли кто-то из застройщиков станет стрелять себе в ногу», — резюмировал эксперт.

Напомним, что официальный курс доллара, установленный на 11 марта, составил 72,0208 рубля, евро — 81,8588 рубля.