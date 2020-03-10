Москва, , 14:23 — REGNUM Госдума отклонила поправку в Конституцию, закрепляющую минимальный размер оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации не может быть меньше как двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, так и двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в каждом субъекте Российской Федерации, где постоянно проживает гражданин-получатель», — следует из документа.

Поправку предложили депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.