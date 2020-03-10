Милан, Италия, , 14:19 — REGNUM Советник администрации региона Ломбардия (Милан) Джулио Галлера предложил правительству страны Италии рассмотреть возможность закрытия в регионе всех магазинов, передает Mediaset во вторник, 10 марта.

В свою очередь местные власти в ближайшие часы рассмотрят возможность временной остановки работы всех предприятий, а также прекращения движения транспорта, отметил Галлера.

По данным властей Италии на вечер 9 марта, жертвами коронавируса стали 463 человека (за сутки показатель вырос на 97). Заболевших — 7985 (почти на 1600 больше, чем днём ранее). Выздоровели 724 человека.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.